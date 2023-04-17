حائل 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسكشفت أمانة منطقة حائل عن جهودها خلال الربع الأول من هذا العام 2023 في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة من خلال تقريرها التي تقوم عليها بشكل دوري وذلك حسب الاستراتيجية التي تقوم عليها أعمال الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.وأوضح مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن الجهود تمثلت في إصلاح 13130 من حفر الشوارع ، وإصلاح 1944 من الأرصفة المتهالكة ، ومعالجة 870 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 341408 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم ، ومعالجة وضع 638 من حاويات النظافة، ورفع وإزالة 1912 سيارة تالفة ، وإصلاح 33 منطقة محيطة بمحولات الكهرباء ، وإصلاح 14 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع ، وإزالة 35 من اللوحات الإعلانية المخالفة ، وإصلاح 6910 من أعمدة الإنارة المتهالكة ، وإزالة 6347 من التحويلات والحواجز الخرسانية.وأشار آل علي إلى أن هذه الجهود والأعمال تأتي في إطار جهود الأمانة الخدمية المختلفة ، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ، وتجميل المنطقة ولإزالة التشوه البصري ، وتحسين جودة الحياة والمظهر العام ، مما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، حيث ستخرج الأمانة طاقتها البشرية والإمكانيات المادية في سبل معالجة التشوهات البصرية ، عبر فرق ميدانية مدعمة بكوادر وآليات ، لتحقيق مستوى أفضل للمظهر العام وتحسين الظواهر السلبية.وأكد أن البلدية عززت برامج معالجة التشوه البصري من خلال زيادة أعداد فرق المعالجة والعمالة والآليات ، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحالية بما يحقق تطلعات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة العناصر المشوهة والأكثر شيوعاً عبر حلول سريعة وأخرى متوسطة الأمد.// انتهى //23:03ت م0155