القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقررت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة إقامة حفل تكريم للفائزين يوم ٨ مايو المقبل بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن الفائزين في الفئات المؤسسية هم وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، كما فازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني بفئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، كما فاز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، وفاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.وأشارت إلى أن جائزة الفئات الفردية فاز بها ثلاثة فائزين لكل فئة، والتي شملت المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز، والمحاسب المالي العربي المتميز.// انتهى //23:05ت م0156