جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بمحافظة جدة، تهيئة وتجهيز (769) مسجدًا وجامعاً و(16) مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.وقامت الفرق الميدانية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات في إطار الجهود التي تبذلها الشؤون الإسلامية كي يؤدي المصلين صلاتهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.// انتهى //23:09ت م0159