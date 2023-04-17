مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين ، بتوزيع وجبات إفطار للصائمين خاصة لمرضى السكري في المواقع المخصصة لهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية، تندرج تحت مبادرة "عطاءً للكبار يصنعه الأخيار", ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا و تحت شعار" من الوصول إلى الحصول.وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، استعداد إدارة رعاية شؤون المسنين لتقديم كافة الخدمات الإنسانية لخدمة كبار السن في المسجد الحرام، وتوفير كافة السبل الممكنة والتسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.وبين أن هذه المبادرات تعزز الجوانب المجتمعية والإنسانية وتبث روح التعاون والإخاء التي يحث عليها ديننا الإسلامي، وتُعد تعبيرا عن الرعاية والاهتمام بالمسنين والاحتفاء بهم، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية السعودية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //23:13ت م0160