طرابلس 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسالتقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رايزون زنينغا اليوم، أعضاء من مجلس نواب الشعب.وناقش زنينغا وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات.وأكدت البعثة الأممية أن الاجتماع ناقش تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في عرقلة الانتخابات في عام 2021.// انتهى //23:52ت م0165