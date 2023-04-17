جدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.وجرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.// انتهى //00:02ت م0001