القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسطالب البرلمان العربي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتوفير الحماية اللازمة لهم.ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأسير، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدًا تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، وتقديره الكامل لتضحياتهم وصمودهم البطولي لنيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة.وحَمّل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى المرضى، مطالبًا المجتمع الدولي والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسرى، ووقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في السجون.// انتهى //00:02ت م0002