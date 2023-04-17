جيزان 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأنهت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق والمحلات التي تشهد إقبالاً هذه الفترة كصالونات الحلاقة، ومحلات بيع الحلوى، وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية, وتهيئة ونظافة مصليات العيد، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور.ووجه أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني بتكثيف الجهود، مؤكداً أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها؛ لرفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين.وأهابت أمانة جازان بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، كما يتم استقبال الملاحظات عبر خدمة "صوّر وأرسل" في تطبيق "بلدي" .// انتهى //00:29ت م0003