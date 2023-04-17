القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضفة الغربية.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس أن قوات الاحتلال اعتدت على شابين، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، ومن ثم أقدمت على اعتقالهما، مبينا أن ما يقارب من 280 ألف فلسطيني تحدوا الليلة إجراءات الاحتلال المشددة المفروضة في القدس وعلى مداخل الأقصى وتمكنوا من أداء صلاة التراويح في باحاته.وأشار المركز الفلسطيني إلى أنه وثق كذلك مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع 84 فلسطينياً من أهالي القدس من الوصول للأقصى للصلاة فيه، وذلك في إطار إجراءاته المستمرة التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من الصلاة في الأقصى بحرية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.وفي ذات السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية.// انتهى //00:35ت م0004