القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه فريق سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع بهذا الفوز رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق الزمالك إيجابيًا مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 40 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 36 نقطة في المركز السادس.// انتهى //01:26ت م0013