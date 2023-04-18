مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.// انتهى //01:34ت م0015