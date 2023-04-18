الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسحققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، ميداليتين عالميتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات، الذي أقيم في سلوفينيا خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 213 طالبة يمثلن 55 دولة، حيث رفعت موهوبات الوطن رصيده إلى 26 ميدالية، على مدى مشاركاته في المسابقة، في استمرار لإنجازات المملكة في المسابقات العلمية الدولية.وحصدت الطالبة جنى علي سعد الدوسري من إدارة تعليم الشرقية ميدالية برونزية، كما حصدت الطالبة فاطمة حسن محمد بوعلي من إدارة تعليم الأحساء شهادة تقدير.ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على هذا الإنجاز الذي حققته بنات الوطن، مؤكدة أنه يجسد التكامل بين مؤسسات الوطن، للرقي بموهوبيه وموهوباته إلى أعلى مراتب العلم، من خلال التأهيل والتدريب، وفق أحدث الأساليب الدولية في رعاية الموهوبين.وأشادت الدكتورة الهزاع بالتعاون والشراكة الناجحة والمتميزة بين موهبة، ووزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وهو ما أثمر هذا الإنجاز على أرضية شراكة طموحة، لبناء وتعزيز رأس المال البشري السعودي؛ انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وانطلاقاً من محور برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 في تمكين العنصر البشري، وزيادة تنافسيته وجاذبيته في سوق العمل.وهنّأت الدكتورة آمال، الطالبات وأسرهن ومدارسهن ومعلميهن، على ما حققنه من فوز وتتويج، يضاف إلى رصيد الوطن في سجل الإنجازات الحافل الذي يفخر به الوطن.وتعمل مؤسسة "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية، التي تمثل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، تقدم للطلبة، إضافة إلى مناهج وزارة التعليم، لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية التي تقام سنوياً.وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات 2023، لتدريب مكثف لتطوير مهارات الطالبات العلمية، اللاتي جرى ترشيحهن للمشاركة بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.ويُعد أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات (EGMO) البطولة الأوروبية المفتوحة في الرياضيات لطالبات المدارس الثانوية، وتم إطلاقها منقبل المملكة المتحدة التي استضافت النسخة الأولى في أبريل 2012 بمشاركة 19 دولة، ثم ارتفع العدد بسرعة إلى 55 دولة مشاركة في آخر نسخة.ويهدف الأولمبياد إلى تحفيز مزيد من الطالبات على المشاركة في مسابقات الرياضيات الوطنية والدولية، وزيادة تمثيلهن في الأولمبياد الدولي للرياضيات، حيث تشكل الفتيات حالياً 10% فقط من الطلبة المشاركين.وتُعد هذه المشاركة رقم 11 للمملكة في المشاركة بهذا الأولمبياد، حيث حققت المملكة عدد 2 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، و12 برونزية، و6 شهادات تقدير، علماً أنه سيتم توزيع الجوائز غداً خلال حفل سيقام في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.// انتهى //02:42ت م0017