المدينة المنورة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسفي أجواءٍ روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان امتلأت أروقة المسجد النبوي، بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد ليلة ال ٢٧ من شهر رمضان المبارك.ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الروحانية اثناء أدائهم لصلاة التهجد وهم يتضرعون إلى الله عز وجل طلبا للمغفرة والرحمة وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.// انتهى //02:45ت م0018