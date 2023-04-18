القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد فوزهما على فريقي الجزيرة والاتحاد السكندري، في المباراتين اللتين أقيمتا أمس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.وحسم الأهلي مباراته مع نظيره الجزيرة لصالحه بنتيجة (88-52)، وجاءت نتائج أشواط المباراة الأربعة بينهما كالتالي: (18-13)، و (40-29)، و (66-42)، و (88-52).كما أنهى الزمالك مباراته مع نظيره الاتحاد السكندري بالفوز بنتيجة (76-66)، وجاءت نتائج أشواط المباراة الأربعة بينهما كالتالي: (17-12)، و (32-32)، و (56-50)، و (76-66).وتقام المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" يوم الأربعاء المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الجزيرة والاتحاد السكندري.// انتهى //02:48ت م0019