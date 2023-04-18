عام / حركة شرائية مثالية في أسواق منطقة القصيم قبل عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 1444/9/27 هـ الموافق 2023/04/18 م واس
بريدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس
تشهد أسواق منطقة القصيم حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ، لشراء احتياجات العيد، استعداداً وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.
ورصدت عدسة "واس"محالّ مستلزمات العيد وسط تنافس فيما بينها، حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات ، لافتين أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحاماً كبيراً ومبيعات مثاليه .
بينما أفاد عدد من المتسوقين أنهم يفضلون المحالّ ذات الأسعار المثالية والمخفضة ومتوفرة الخيارات من المنتجات التي تخص العيد ،
كما أشار عدد من الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين المحالّ .
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