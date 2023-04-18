بكين 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول.وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر ، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.// انتهى //06:24ت م0026