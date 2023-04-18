الرباط 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن الاجتماع الذي انعقد بمدينة أغادير بين مسؤولين عسكريين مغاربة وامريكيين، للتحضير لتمرين "الأسد الإفريقي 2023" الذي سينظم في شهر يونيو المقبل بسبع مناطق مغربية.وتابعت صحف الرباط التطورات الميدانية في السودان من خلال تواصل المعارك الضارية في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتناقلت الصحف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في السودان.وأوردت صحف الثلاثاء اعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى بين طرفي النزاع في اليمن قد اكتملت بنجاح وشملت تبادل قرابة 900 أسير.وتطرقت الصحف الى اعلان الجيش الامريكي، عن استهداف قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي في شمال سوريا، يرجح أنه قتل خلال غارات للقوات الامريكية.وعرجت الصحف على اعلان كوريا الجنوبية اعتراضها زورقا بحريا تابعا لكوريا الشمالية قالت انه عبر حدودها البحرية من الجهة الغربية.// انتهى //07:23ت م0028