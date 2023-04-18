لندن 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، في ظل ترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2001.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلةً 2011.10 دولارًا.وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة سعر 25.02 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بـ0.1 في المئة إلى 1046.55 دولارًا، وهبط البلاديوم بـ 0.2 في المئة إلى 1562.26 دولارًا.// انتهى //09:08ت م0032