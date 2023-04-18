القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم وصول فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أمس إلى مدينة جدة.وركزت على الفعاليات التي نظمت في قطاع غزة والضفة الغربية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى مشاركة نحو 280 ألف فلسطيني في صلاة التراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.وأخبرت عن تأكيد وزير خارجية جمهورية الصين تشين قانغ لوزير الخارجية الفلسطيني دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، ولإقامة دولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين، وأهمية الزيارة المرتقبة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الصين، خلال شهر يونيو المقبل.وتناولت صحف فلسطين دعوة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة في السودان.// انتهى //09:34ت م0033