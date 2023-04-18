القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،أن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي أن يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج ويتطور الصراع بشكل غير مناسب للسودان أو للمنطقة كلها، منوها باستعداد مصر للقيام بدور الوساطة لاستعادة الهدوء بين الأطراف السودانية، وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.وسلطت الضوء على مواصلة وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثاته مع عدد من نظرائه وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.وعرجت صحف الثلاثاء على دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، جميع مكونات الطيف السياسية في السودان إلى التكاتف والعمل معاً وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة.ورصدت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى مواصلة أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي وسط أنباء متضاربة من الجيش وقوات الدعم السريع حول السيطرة على مرافق إستراتيجية في الخرطوم.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى دعوة الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا أمس طرفي النزاع في السودان لوقف القتال فورًا واللجوء للحوار.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة اقتحام مستوطنين إسرائيليين محافظة سلفيت بالضفة الغربية تحت حماية من قوات الاحتلال، إضافة إلى إطلاق الاحتلال النار تجاه صيادي غزة، إلى جانب اعتقال 8 فلسطينيين ضمن حملة الاعتقالات التي تركزت في القدس والخليل وبيت لحم.وتحدثت صحف مصر في الشأن الدولي عن غارة أمريكية شمال سوريا تستهدف قياديا بتنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //09:39ت م0034