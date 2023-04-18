القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسنفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية دهم وتفتيش واسعة، لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، التي فرضت عليه طوقاً أمنياً، واعتلقت عدداً من الشبان داخل الحي.كما تواصل قوات الاحتلال حصار مناطق الأغوار لليوم الـ11 على التوالي، وتعرقل حركة الفلسطينيين على مداخلها، مكبدة المزارعين في هذه المناطق الخصبة خسائر فادحة، بسبب استمرار الإغلاق.وفي قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم النار تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع، واستهدفت بالنار وقنابل الغاز الأراضي الزراعية شرق خانيونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //11:04ت م0036