جيزان 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول امطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحه ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ8 مساء.//انتهى//11:17ت م0039