إسلام آباد 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ترحيب باكستان بالحوار الأخير والمشاركة الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام في اليمن، وإشادتها بالدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.وتابعت تطورات الوضع السياسي الداخلي حيث تجري جهود الوساطة السياسية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية ويصل إلى اتفاق حول عقد الانتخابات العامة في الوقت المناسب.وأخبرت عن الاستعدادات الجارية في المدن الباكستانية لاستقبال عيد الفطر المبارك، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.وتابعت صحف الثلاثاء تطورات الوضع في السودان، ومساعي قادة دول شرق أفريقيا للوصول إلى الخرطوم للتوسط من أجل إنهاء الأزمة.وتطرقت إلى تأكيد حكومة حركة طالبان في أفغانستان بأنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد روسيا.// انتهى //11:19ت م0040