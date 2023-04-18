الخرطوم 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إصدار رئيس مجلس السيادة ـ القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، قرارًا بحلّ قوات الدعم السريع، وإعلانه قوّة متمرّدة على الدولة، وسيتمّ التعامل معها على هذا الأساس.وعرجت على تشديد الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة، ، على أهمية تحقيق هدنة إنسانية ملزمة لجميع الأطراف في السودان.ولفتت صحف الثلاثاء الى أن تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، عطل وصول مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وفريق من مجلس السلم والأمن الأفريقي للخرطوم.وتطرقت صحف السودان إلى وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفث، اندلاع القتال مؤخرًا بأنه نكسة مدمرة لشعب السودان.// انتهى //11:28ت م0042