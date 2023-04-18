رياضي/ اختتام بطولة غرفة جازان الرمضانية الخامسة لكرة القدم
الثلاثاء 1444/9/27 هـ الموافق 2023/04/18 م واس
أبوعريش 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 ابريل 2023 م واس
توّجت غرفة جازان فريق "عدايا صبيا" بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة غرفة جازان الرمضانية لكرة القدم ، بعد تغلبه على فريق أمجاد الخشابية بنتيجة (2-1) ، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.
وتأتي هذة البطولة ضمن مبادرات الغرفة لتنشيط الحركة الرياضية بالمنطقة ، واستثمار أوقات الشباب بما ينفعهم.
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11:29ت م
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