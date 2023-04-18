القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي، من خلال إغلاق بواباته، والاعتداء على الفلسطينيين في محيطه، وكذلك تضييقات الاحتلال في القدس، وعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء عليهم أثناء الخروج منه.وعدّت هذه الإجراءات امتداداً لسياسة استعمارية، تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة على المقدسات، وفرص الوصول إليها, مطالبة بإجراءات دولية فاعلة لردع الاحتلال، وإجباره على وقف تغوله على الشعب الفلسطيني.//انتهى//11:58ت م0045