بغداد 27 رمضان 1444 ه الموافق 18 ابريل 2023 م واس.اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوزير الخارجية الأوكراني ديميترو إيفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له، لبحث وتطوير العلاقات بين العراق وأوكرانيا وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين .وتناولت تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رغبة حكومته في تعزيز التعاون مع اليابان خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو في بغداد.وأشارت صحف بغداد إلى استمرار مناقشة البرلمان لموازنة العراق الاتحادية بجلسته المفتوحة لهذا الغرض ولليوم الثالث على التوالي .وواكبت استمرار القتال في السودان بين طرفي الأزمة رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان حلّ قوات الدعم السريع، واعتبارها قوّة متمرّدة على الدولة .وتابعت صحف بغداد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وبرزت مطالبة البرلمان العربي ، منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتوفير الحماية اللازمة لهم.// انتهى //12:34ت م0047