الجزائر 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر في قانون التقاعد بما يحسن معاشات المتقاعدين مستقبلاً.وتناولت آخر بيانات بنك الجزائر المركزي، التي أشارت إلى تخطي احتياطي الصرف الأجنبي عتبة 66 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، فيما زادت ودائع صندوق ضبط الإيرادات المتأتية من عائدات تصدير النفط إلى 833 مليار دينار(حوالي 6 مليارات دولار)، بينما سجل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات فائضاً بـ 4,5 مليارات دولار.وفي الشأن المغاربي، اهتمت الصحف بالأوضاع في ليبيا، مخبرة عن دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لجنة إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، إلى تعجيل إنجاز النصوص المطلوبة في أقصر الآجال.وتناقلت إعلان الخارجية السودانية في بيان لها، إصدار رئيس مجلس القيادة عبد الفتاح البرهان قراراً بحل قوات الدعم السريع وتصنيفها كقوات متمردة، مؤكدةً أن الوضع الراهن الذي تعرفه السودان "شأن داخلي"، وأنَّ السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم.// انتهى //12:40ت م0048