تونس 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار مع نظيره التشيكي جان ليبافسكي، والذي بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.وكتبت عن تواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.وتطرقت صحف تونس إلى ترحيب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بإسهام البرازيل في البحث عن حلٍّ للنزاع في أوكرانيا، وذلك قبيل اجتماعه المقرّر مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برازيليا.// انتهى //12:49ت م0050