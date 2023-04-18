تبوك 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، دشّن مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة اليوم، المشروع الوطني لزكاة الفطرالموحد بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك.وأعرب رئيس مجلس الجمعيات ممدوح بن شلال العنزي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته واهتمامه بالعمل الخيري والتطوعي الذي يؤكد حرص سموه لجميع الأعمال التي يقدمها مجلس الجمعيات الأهلية ، مبيناً أن هذه الحملة المباركة في هذا الشهرالكريم دعوة لمساعدة أهلنا في إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها، وإيصالها لمستحقيها ومدى تيسير وتسهيل أعمال تنظيم دفع الزكاة بالطرق الموثوقة، داعياً الراغبين للمساهمة في هذه الحملة الدخول عبر الرابط التالي :-https://donations.sa/// انتهى //13:30ت م0054