بكين 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.8 في المئة.وأفادت وكالة (شينخوا) الصينية نقلا عن بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم أنه في شهر مارس وحده، قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6 في المئة على أساس سنوي، فيما وصلت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية إلى نحو 3.29 تريليونات يوان (حوالي 478 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، بزيادة 10.7 في المئة على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة في المناطق الريفية بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي.وزادت مبيعات التجزئة للسلع في شهر مارس بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليونات يوان، بينما بلغت إيرادات قطاع المطاعم 370.7 مليار يوان، بزيادة 26.3 في المئة على أساس سنوي.وأفادت الهيئة أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بلغ حوالي 11.49 تريليون يوان في الربع الأول، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 3.29 تريليونات يوان في الأشهر الثلاثة الأولى.// انتهى //13:48ت م0057