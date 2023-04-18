مسقط 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم على تراجع بمقدار 3ر23 نقطة، ما نسبته 0.49 في المئة، ليصل عند مستوى 4748.98 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و108 آلاف و419 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 8ر52 بالمئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و470 ألف ريال عُماني.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.051 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.81 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:02ت م0058