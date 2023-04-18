تبوك 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسنفذت الإدارة العامة لللتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات خلال شهر رمضان الحالي، بمشاركة متطوعيها من المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية، ومن ضمنها تفعيل مبادرة "تقني العطاء" .وأوضح مديرعام الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي، أن جميع المبادارات التي تتبناها الإدارة تأتي استمراراً للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية, مشيراً إلى فتح 19 فرصةً تطوعيةً بمعدل أكثر من 140 ساعة تطوع مسجلة بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال الشهر الفضيل، شارك بها ما يزيد عن 300 متطوع ومتطوعة من متدربي ومتدربات التدريب التقني بالمنطقة، استهدفت مايقارب 5000 مستفيد ومستفيدة بجميع مدن ومحافظات المنطقة.وأضاف أن المبادرات نُفِذت في عدد من المجالات الخيرية المختلفة، من بينها صيانة المساجد وتنظيم المصليات وسقيا الماء في الجوامع والمشاركة في موائد إفطار الصائمين، إضافة إلى توزيع السلال الغذائية.// انتهى //14:29ت م0061