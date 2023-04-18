ينبع 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسهيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 38 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المكلف نايف بن عبد الله الحشكلي، أن الإدارة أنهت تجهيز الجوامع والمصليات بمحافظة ينبع ومراكزها لأداء صلاة العيد، حيث قامت بأعمال صيانة ونظافة للجوامع والمصليات وتهيئة الأماكن المخصصة للنساء ، وتوزيع الخطباء والتأكيد عليهم بالالتزام بموعد صلاة العيد والذي سيكون بعد الشروق بربع ساعة، وتوزيع عمل المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل.// انتهى //14:49ت م0064