الرباط 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الدورة 38 لمنتدى الفضاء العالمي الذي ينعقد حاليا بولاية كولورادو الأمريكية، بمشاركة حوالي 14 ألف مشارك، وأكثر من 250 شركة عالمية في قطاع الفضاء.وتسعى الإيسيسكو بمشاركتها في هذه الفعالية، بوفد يرأسه مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الهيئات العاملة في مجال الفضاء، لبحث آفاق التعاون بينها وبين المنظمة، وتعزيز علوم الفضاء في دول العالم الإسلامي.كما ستشارك الإيسيسكو في جلسات مناقشة سياسة وبرامج الفضاء والتعرف على أحدث تطورات علومه، لاستشراف تحديات المستقبل ومواكبة التطورات العلمية في العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في دولها الاعضاء.// انتهى //15:29ت م0070