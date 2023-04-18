نجران 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن العمل الخيري يعد منهجًا ومبدأ لدى قيادة هذه البلاد المباركة - حفظها الله- ، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى خدمة الإنسانية في أرجاء المعمورة .جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية رئيس لجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص "المعسرين" حسن بن عبده العذيقي ، يرافقه أمين اللجنة فهد بن حسين برمان ، حيث اطلع خلاله على تقرير لأعمال اللجنة للعام الجاري.وثمَّنَ سمو أمير منطقة نجران دور اللجنة وما تضطلع به من مهام ، انعكست إيجابا على المعسرين بالوفاء بما عليهم من التزامات ، سهلت الإفراج عنهم ، إضافةً إلى إسهامها في مساعدة المحتاجين في كافة الظروف الإنسانية ، سائلا الله الثواب وجزيل العطاء لكل من يسهم في تفريج كربات المكروبين.// انتهى //15:40ت م0071