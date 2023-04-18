القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس".وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض تطورات الوضع في السودان.وأكد الجانبان خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وكذلك أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وعدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.// انتهى //16:04ت م0075