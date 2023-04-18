جدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسافتتحت أمانة محافظة جدة أمس، حديقة وممشى شارع عبدالعزيز مطر بحي الروضة، ضمن مبادرة مجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص.وتأتي مبادرة تنفيذ الحديقة والممشى بحي الروضة، في إطار الشراكة المجتمعية بين أمانة محافظة جدة وشركة أمواج العقارية المحدودة، متضمنة إنشاء وتأهيل حديقة على مساحة 3,670 مترا مربعا وممشى بطول 1000 متر، والتي تعد أحد مشاريع أنسنة المدن وتساهم في تحسين جودة الحياة.وبينت الأمانة أن الحديقة تحوي أكثر من 75 شجرة منها 59 شجرة جديدة و 1388 شجيرة، بالإضافة إلى المغطيات الأرضية والنجيل الطبيعي، مشيرة إلى أن التصميم راعى توفير العناصر الجاذبة للزائرين، وشكل إضافة للموقع من خلال تحسين الجوانب البصرية والجمالية للفراغات.يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، من خلال توقيع اتفاقيات رعاية المرافق العامة وفق أسس نموذجية، وبما يحقق الاستدامة لها، ويسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.// انتهى //16:13ت م0077