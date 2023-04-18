حائل 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسنفذت فرق أمانة منطقة حائل الميدانية خطة مكثفة لتهيئة مصليات العيد بتعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وتوزيع حاويات النفايات بمحيط المصليات وإعادة توزيع الحاويات بالقرب من المساجد والجوامع التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك.وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 866 مهمة عمل بالمواقع المجاورة للمصليات والجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري استعداداً لاستقبال المصلين في المصليات والجوامع، وكثفت فرق الإصحاح البيئي أعمال في المصليات ومحيطها بؤر الحشرات والقضاء عليها لضمان راحة وسلامة المصلين.كما دعمت بلديات ( شمال ووسط وجنوب حائل ) أعمال الرقابة البلدية على المرافق التي ستعمل عقب الصلاة وخلال أيام العيد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها ووجود التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين بها ومراقبة تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد المستخدمة والمعروضة وسلامة بيئة وأدوات التحضير بهدف تعزيز كفاءة الأغذية وسلامتها.// انتهى //16:19ت م0080