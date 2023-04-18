جدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسغادر فخامة رئيس الفترة الانتقالية في جمهورية تشاد، الفريق أول محمد إدريس ديبي، جدة اليوم.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومساعد أمين محافظة جدة علي القرني، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير التشادي لدى المملكة حسن الجنيدي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //16:21ت م0081