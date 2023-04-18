الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسطرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة "انتفاع"، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب (إداري، سكني) لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، المادة الثامنة، التي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية "انتفاع" عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.وأوضحت أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص 25 أبريل الجاري، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها مراجعة الرابط:https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.entifa.sa&umid=7477dd06-815e-485a-9bed-c132091aeb6c&auth=2742795c91700f8f3face8fbd371ff637f46156c-e72dcfc32c7771c77a6582a767ece59d7524e063 .// انتهى //16:33ت م0083