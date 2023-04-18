تبوك 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسكثفت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، جوالاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك .وأنهى الفرع وضمن خططه الموسمية لشهر رمضان المبارك 1444هـ أكثر من 1336 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.كما قام الفرع بمباشرة مايزيد عن 327 بلاغاً نتج عنها وعن الجوالات الرقابة إصدار أكثر من 70 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة،‏‎ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //17:19ت م0088