القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بجروح، بينهم سيدة ومسعف، واستهداف سيارة إسعاف، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين، بعد محاصرتها أحد المنازل في المخيم، خلال عملية الاقتحام.وفي مدينة سلفيت، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف بناء 25 منزلاً، في إطار عملية محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق القريبة من المستوطنات أو المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.// انتهى //17:30ت م0091