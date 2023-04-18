أديس أبابا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونون محادثة هاتفية مع وزير خارجية السودان بالوكالة علي الصادق علي.وعبر ديميكي خلال الإتصال عن القلق بشأن القتال الدائر في السودان، مشيرًا إلى "وقوف إثيوبيا إلى جانب شعب السودان وتمنياتها للسلام والاستقرار ووقف القتال".وأضاف ديميك "أنه على ثقة تامة من أن أهل السودان سيعودون إلى سلامهم واستقرارهم السابق في الأيام المتبقية من شهر رمضان" .// انتهى //17:49ت م0092