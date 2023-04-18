العلا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستُعد منطقة "الحِجر" في محافظة العلا، واحدةً من أبرز المواقع السعودية، لما تحويه من تراث،وحضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود للعصور النبطية.وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث،الذي يصادف في 18 أبريل من كل عام، بهدف التوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصونه،يعدّ الحِجر أول موقع في السعودية يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.ويبلغ عدد المدافن داخل الحِجر قرابة الـ 111 مدفناً، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات،ويوجد بالقرب من بوابة الحجر الجنوبية متحف "هينة"،المرأة النبطية التي توفيت منذ أكثر من 2000 عام،وأعيد مؤخراً تشكيل ملامح وجهها،باستخدام التقنيات الحديثة،ليتم عرض قصتها وتاريخها للزوار.كما تضم العلا عدداً من المواقع التاريخية،منها:دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان،وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون،إضافةً إلى معالمها السياحية وبيوتها التراثية القديمة التي باتت مقصداً للسياح من مختلف دول العالم.// انتهى //17:57ت م0094