الظهران 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسينظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي " إثراء " عددًا من الفعاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك من 2-4 شوال 1444هـ ، تحت شعار "العطاء" والتي تتضمن باقة من العروض الأدائية والمسرحية والموسيقية علاوةً على أنشطة وتجارب مستوحاة من بهجة العيد، كما سيخوض الزوّار تجارب فريدة من نوعها عبر محطات مشوقة تُسبغ فرحة العيد؛ لبث البهجة بينهم.ويتخلل الفعاليات تقديم باقة العروض الأدائية الموسيقية، "لحظة العيد" بمشاركة الزوّار، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من القصائد والأهازيج تزامنًا مع عام الشعر العربي الذي تحتفل به المملكة لعام 2023م، إضافة إلى إعداد أستديو يُحفز على كيفية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة عائلية صديقة للبيئة تقدم حلولًا مستدامة لمستقبل أخضر بعنوان "أستوديو الاستدامة"، وتقديم عرض فنّي حول صناعة ألعاب نارية صديقة للبيئة.كما سيقدم مركز إثراء لزواره فرصة التقاط الصور مع الأقارب والأصدقاء ممن تفصل بينهم مسافات، وستتيح فعاليات أخرى التنقل بعربة تحوي ألعابًا وكتبًا، فيما ينثر متحف الطفل مجموعة من الفعاليات لتكسو فرحة العيد بملامح الإبداع من خلال أنشطة عائلية وورش عمل وتحديات جماعية، مع إمكانية مشاهدة الأداء المسرحي الأكثر دهشة "حديقة "إيرث للديناصورات". على مسرح معرض الطاقة في "إثراء".فيما ينظم مركز إثراء فعاليات فنية متنوعة بعنوان "فن بطاقة العيد"، وفقرة التراكيب القابلة للنفخ، وفعالية "مربع المهرجان" التي تدور حول تحديات عالية المستوى يتنافس بها الجميع إضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج الترفيهية تجسد مفهوم العطاء، وسط أنشطة أخرى مثل "نسيج الجدار" ومغامرات "هدية من القمر"، وألعاب الطاولة" وفعالية "أقرب أم أسرع".//انتهى//17:57ت م0095