جدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأصدرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مكتب الاستدامة أول تقرير لها للمشروعات البحثية والبرامج والمبادرات الرئيسية التي تعزز الاستدامة محلياً وعالمياً؛ خلال الفترة من عام 2021-2022؛ والتي قدمتها الجامعة عبر ثلاث فئات رئيسية، هي: التعليم والأبحاث، والعمليات، والشراكات والتواصل التعليمي.ويبرز التقرير مشاركات "كاوست" في العديد من شبكات الاستدامة الدولية، والأبحاث في مجالات المناخ والماء والطاقة والغذاء، فضلًا عن استضافة الأحداث الرئيسية أو المشاركة فيها مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "Cop27"، ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وقمة مجموعة العشرين، ومبادرة مستقبل الاستثمار "FII"، ومنتدى الاستدامة العالمي، والمؤتمر العام للأكاديمية العالمية للعلوم "TWAS" التابع لليونسكو.كما تناول التقرير إسهام الجامعة في المشاريع والمؤسسات والشركات الوطنية الإستراتيجية مثل شركة البحر الأحمر الدولية، ونيوم، وشركة أرامكو السعودية، ومبادرة السعودية الخضراء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجتمع أيون، إلى جانب عرض العديد من الأمثلة التي تعكس ريادة "كاوست" منذ تأسيسها في دعم الاستدامة مثل مبانيها الحاصلة على شهادة لييد البلاتينية للمباني الصديقة للبيئة، وطموحها في تصفير نفايات حرمها الجامعي، وجهودها في تطوير التقنيات الموفرة للطاقة.ويؤكد التقرير التزام جامعة الملك عبدالله ببرامج الاستدامة العالمية، ورؤية السعودية 2030 وإطار عملها الإستراتيجي الذي يهدف إلى تثبيت دعائم الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال تنويع الاقتصاد وحماية النظم البيئية وتعزيز الأمن المائي والغذائي وتطوير قطاع الطاقة، كما يعكس التقرير أهداف التنمية المستدامة لـ "كاوست "طموحها الكبير في أن تصبح قائدة إقليمية ونموذجًا يحتذى به في مجال الاستدامة بين مؤسسات التعليم العالي.من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور توني تشان، أن تقرير الجامعة يعتبر إشراقة على المشاريع والمبادرات والأنشطة الملهمة للجامعة لمواصلة رحلتها الطموحة للاستدامة، التي تخدم المجتمعات المحلية والوطنية والدولية وتطوير الحلول التي تحتاجها.بدورها بينت رئيسة مكتب الاستدامة في "كاوست" الدكتورة آنا مارجريدا كوستا، أن الجامعة تبذل جهودًا متميزة لدعم الاستدامة على مختلف الأصعدة، وتتطلع اليوم لمواصلة تعزيز هذه الجهود كي تُحدث التأثير المرجو في المملكة والعالم، مشيرة إلى أن الجامعة خطت خطوات واسعة في التعريف بجهودها ومشاريعها في مجال الاستدامة؛ حيث أطلقت مؤخراً بيانًا عن رؤيتها للاستدامة، وأسست موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالاستدامة على شبكة الإنترنت، بالإضافة لتغطية أخبار مشاركتها في التصنيفات الدولية للجامعات مثل تصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.يذكر أن مجموعة عمل الاستدامة في "كاوست" SWG هي عبارة عن ائتلاف لفرق مختلفة في جميع أنحاء الحرم الجامعي تعمل على تسهيل التعاون الشامل في المشاريع والمبادرات التي تركز على أهداف الاستدامة للجامعة.// انتهى //18:01ت م0098