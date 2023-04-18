بغداد 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.وناقش الطرفان، بحسب بيان رسمي لمكتب السوداني جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.// انتهى //18:05ت م0100