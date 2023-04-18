مقديشو 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة علي مناطق واقعة بين مدينة بلدوين ومنطقة "هلغن" في إقليم هيران وسط الصومال بدعم من السكان المحليين .وأكدت مصادر عسكرية صومالية ميدانية أن العملية العسكرية أدت إلى تدمير مخابئ لحركة الشباب الإرهابية في تلك المناطق.ويتزامن هذا التقدم العسكري الجديد مع المرحلة الثانية من العمليات ضد الحركة في إقليم هيران والتي أدت إلى انسحاب الحركة من مناطق كثيرة في ولاية هيرشبيلي.// انتهى //18:05ت م0101