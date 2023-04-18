أبوظبي 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة حالياً إلى الدولة، يرافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، كما تبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبحثا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار.// انتهى //19:41ت م0108